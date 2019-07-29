Названы самые востребованные в России рабочие специальности

Специалисты по подбору кадров сталкиваются с нехваткой кандидатов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%) и специалистов с высшим техническим образованием (41%), следует из результатов исследования компании HeadHunter.

В исследовании указано, что к позиции квалифицированных рабочих относятся, например, вакансии токаря или слесаря.

При этом специалисты по подбору кадров обозначили в качестве самых главных навыков работников с высшим техническим образованием специализированные знания и навыки (73%), владение навыки программирования (49%) и дисциплинированность (43%),передает РИА «Новости».

Говоря о качествах, которые кадровики хотели бы видеть у соискателей на позицию квалифицированного рабочего со средним или средне-специальным образованием, они отметили, что кандидаты должны быть добросовестными и дисциплинированными (56%), иметь специализированные знания и навыки (55%) и быть готовыми к переобучению и повышению квалификации (37%).

Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.

Напомним, ранее ВНИИ труда сообщил, что в России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы, бухгалтеров и юристов.