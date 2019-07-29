На форум «Рубеж» приехали участники команд «Молодежки ОНФ» со всей России

На второй форум «Рубеж», который в воскресенье открылся в Калужской области, приехали 212 участников региональных команд «Молодежки ОНФ» из всех регионов России, среди которых врачи, юристы, предприниматели, учителя, а также представители многих других профессий в возрасте от 18 до 35 лет.

«Отбор достаточно серьезный, но все участники попали на «Рубеж» не в качестве поощрения. Все они делают реальные дела в разных регионах России. Здесь есть ребята, которые недавно участвовали в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Цель форума проста – важно, чтобы это была единая сплоченная команда. Мы готовим команду, чтобы ребята из разных регионов страны общались друг с другом», – отметил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гостями форума станут известные телеведущие, актеры, общественные деятели и политики федерального уровня, которые поделятся с участниками всероссийской команды «Молодежки ОНФ» знаниями и советами по стратегическому управлению, ситуативному лидерству и управлению эмоциями. Ребята отработают навыки работы в команде, посостязаются в гребле на каноэ, скалолазании, стрельбе из лука, научатся оказанию первой помощи. Все это пригодится участникам для прохождения финального испытания – полосы препятствий, где им предстоит соорудить мост через реку, преодолеть болото и противотанковый ров.

«Такие вещи помогают ребятам бороться со своими страхами. Основная цель – формирование единой команды. В прошлом году нам это удалось, я думаю, нам удастся усилить такие качества и у ребят на этом «Рубеже», – подчеркнул Кастюкевич.

Участники команды «Молодежки ОНФ» считают, что должны быть там, где людям нужна помощь. Ребята работали при ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и пожаров в Забайкалье.

Для того, чтобы работа команды была более профессиональной, на форуме организовали интенсивную образовательную программу по подготовке добровольных пожарных отрядов. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович, имеющий большой опыт в деле защиты лесов, пояснил, что мобильные отряды добровольных пожарных он начал формировать три года назад. За это короткое время они уже успели доказать свою эффективность. По его словам, в мае этого года в Иркутской области для защиты лесов и населенных пунктов от крупных пожаров сил региональной противопожарной службы было недостаточно.

«Мы впервые создаем такие мобильные отряды добровольных пожарных, чтобы ликвидировать очаги возгорания в лесах и защищать населенные пункты. Они уже показали свою свою эффективность в Забайкальском крае. Сейчас создано более 20 отрядов численностью около 300 человек. Мы сегодня здесь, чтобы на базе «Молодежки ОНФ» подготовить очередные отряды добровольных пожарных, которые на своей территории войдут в состав добровольной пожарной дружины, добровольных пожарных команд. Это молодежь, которая непосредственно вовлечена в общественную деятельность, она сможет привлечь большое количество таких же неравнодушных ребят в данную деятельность», – сказал Апанович.

Участники форума «Рубеж» пройдут обучение по шестнадцатичасовой программе «подготовка добровольного пожарного». По окончании курса обучения они получат удостоверения соответствующего образца.