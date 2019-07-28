В «Московской электронной школе» появились уникальные материалы о Курской битве

В библиотеке «Московской электронной школы» появились новые материалы о Курской битве, включая наградные листы, фотографии и воспоминания участников одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Благодаря столичному Главархиву в электронной библиотеке «Московской электронной школы» можно посмотреть фотографии и наградные листы, а также познакомиться с подвигами нескольких героев Советского Союза, участников Курской битвы. Среди них артиллеристы Александр Барданов и Алексей Лосев, снайпер Иван Ларкин, летчик Матвей Зотов, танкист Вальдемар Шаландин и другие. Всего более 100 тыс. советских солдат – участников тех событий – наградили орденами и медалями, 231 человека удостоили звания Героя Советского Союза, говорится в сообщении на Официальном сайте Мэра Москвы.

Старший лейтенант Александр Барданов (1920–2011) с первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях. Он воевал на Северо-Западном, Волховском, Воронежском, Степном, 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в сражениях на Курской дуге (в Белгородско-Харьковской операции), во взятии Берлина и освобождении Праги. Он оставил рукопись, в которой описал бои, произошедшие 7 августа 1943 года на подступах к городу Грайворон Курской области.

Старший лейтенант Алексей Лосев (1918–1990) был командиром батареи 1177 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14 истребительно-противотанковой бригады Воронежского фронта. В течение двух дней батарея Лосева сдерживала яростные атаки гитлеровцев в районе деревни Покровка Курской области (сейчас – село Покровка Ивнянского района Белгородской области). Были сожжены и подбиты 26 танков противника

Среди других документов, доступных в «МЭШ», – автобиография майора Матвея Зотова (1914–1970). Штурман истребительного авиаполка воевал на Западном, Юго-Западном, Калининском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне Смоленска, Ярцева, Ельни, Москвы, Белгорода; в операциях по взятию городов Белый, Великие Луки; в Харьковско-Белгородской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях. Сражался за освобождение Румынии и Венгрии, участвовал в боях за Будапешт, Братиславу, Вену, Брно. За годы Великой Отечественной войны произвел 265 боевых вылетов, провел 60 воздушных боев, в которых сбил 19 самолетов противника.

Все желающие также могут увидеть наградной лист ефрейтора, снайпера стрелковой роты стрелкового полка Ивана Ларкина на присвоение звания Героя Советского Союза. Он воевал на Западном и Брянском фронтах, принимал участие в Орловской наступательной стратегической операции. Отличился в боях на Курской дуге в районе города Болхова и деревень Красный Клин и Рог Орловской области.

В библиотеке «МЭШ» еще разместили статью о Вальдемаре Шаландине, которая была опубликована в ежедневной красноармейской газете среднеазиатского военного округа «Фрунзевец» от 16 декабря 1944 года. Вальдемар Шаландин (1924–1943) – командир взвода танкового батальона. 6 июля 1943 года он погиб во время боя у села Яковлева (сейчас – поселок городского типа в Белгородской области). Несмотря на беспрерывную бомбежку и артиллерийский огонь противника, в течение 10 часов Вальдемар Шаландин героически вел неравный бой с врагом.

Очень интересны фотографии военного фотокорреспондента газеты «За счастье Родины» Давида Минскера. Вместе с частями 38-й армии он участвовал в боях на Дону, в Сталинградском сражении, в оборонительных сражениях на Курской дуге, в боях за освобождение Киева, в Воронежско-Касторненской и Житомирско-Бердичевской операциях.

На архивных снимках – фронтовые будни бойцов Красной армии, воевавших в 1943-м на Воронежском фронте. На одних фотографиях солдаты ведут наблюдение из блиндажа, а зенитчики стреляют по воздушным целям. На других снимках – артиллерийские расчеты 76-миллиметровой дивизионной пушки и 45-миллиметровой противотанковой пушки на огневой позиции.

Напомним, 12 июля под Прохоровкой установили монумент в виде разбитого купола Рейхстага. Ранее были раскрыты огромные потери Красной армии в битве под Прохоровкой.

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