В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси

В Москве в День крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме.

До этого патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».

28 июля православные верующие отмечают День крещения Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тыс. верующих.