В крестном ходе на Украине участвовали 300 тыс. верующих

В крестном ходе в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси принимают участие около 300 тыс. верующих, сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

«В молитвенном шествии в этом году, по приблизительным подсчетам, принимают участие 300 тыс. православных верующих», – передает ТАСС сообщение церкви.

Крестный ход начался после торжественного молебна за мир на Владимирской горке. К верующим обратился предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого тысячи верующих и духовенство со всей Украины направились к Киево-Печерской Лавре.

Впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть со всей Украины на крестный ход.

Украинская неканоническая церковная структура – так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – также заявила о намерении провести крестный ход. Ее верующие соберутся на празднование Крещения Руси в воскресенье, 28 июля.