В Киеве начался Крестный ход УПЦ

Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата проходит в Киеве в воскресенье, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. Впервые за последние годы прибытию верующих на Крестный ход не препятствовали.

К верующим обратился предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий. «Я желаю всем, здоровья, счастья, божьего благословения, чтобы мы все помнили, что являемся православными христианами, наследниками святого князя Владимира, который, приняв христианскую веру, поменял свою жизнь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Паломники собрались в центре Киева и пришли на Владимирскую горку для проведения молебна. Затем они направились колонной к Киево-Печерской Лавре.

Впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть со всей Украины на Крестный ход, передает ТАСС.

В июле прошлого года в празднованиях 1030-летнего юбилея Крещения Руси приняли участие 250 тыс. верующих со всех епархий Украинской православной церкви и паломники из-за рубежа.