Москвичам пообещали скорое наступление осеннего похолодания

Последний день летнего тепла перед осенним похолоданием ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что в воскресенье, 28 июля, «синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы», передает РИА «Новости».

Однако уже во второй половине дня «кое-где могут брызнуть незначительные дожди».

Он добавил, что температура воздуха днем в столице прогреется до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье – до плюс 23-28.

Тишковец призвал москвичей использовать воскресенье по максимуму, так как этот день «крайний» перед осенним похолоданием.

Напомним, суббота, 27 июля, стала самым теплым днем месяца в Москве. Уже во вторник в столице ожидается аномальное похолодание.