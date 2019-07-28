Арестованным по делу о пожаре в лагере попросили смягчить меру пресечения

В суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения владельцу и директору лагеря «Холдоми» под Хабаровском, в результате пожара в котором погибли дети, сообщил адвокат Алексей Коробков.

Коробков, представляющий интересы директора лагеря Максима Кузнецова, сообщил, что он направил в суд «ходатайство об изменении меры (пресечения) на домашний арест», передает РИА «Новости».

«Просим суд разъяснить, какие нормы безопасности он нарушил. Заявление об изменении меры пресечения, насколько мне известно, также подал адвокат Валерия Бурлакова», – добавил защитник.



Он отметил, что дату рассмотрения ходатайства определит краевой суд.



Напомним, по решению Солнечного районного суда до 22 сентября арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.

Кузнецов и Бурлаков подозреваются оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а Новгородцев – в халатности.

Ранее в лагере «Холдоми» заявили о невозможности выплат компенсаций семьям погибших детей.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. Погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.