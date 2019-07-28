Гигантскую антенну в Крыму задействовали в международном космическом проекте

В проекте «Миллиметрон», предусматривающем запуск в космос астрофизической обсерватории «Спектр-М», может быть задействован радиотелескоп РТ-70 в Евпатории, сообщила заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

По словам Лихачевой, для проекта «Миллиметрон» нужны как минимум три станции слежения, передает РИА «Новости».

«В качестве антенны станции слежения мы можем использовать евпаторийский телескоп РТ-70. Также его можно будет использовать в виде наземной научной антенны для режима работы «Миллиметрона», называемого наземно-космический интерферометр, так как телескоп способен работать в миллиметровом диапазоне длин волн», – сказала заместитель директора Физического института РАН.

Она также добавила, что антенну в Евпатории в 2020 году планируется использовать для работы с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ», которая была выведена в космос в июле.

«Антенна в Евпатории будет особенно нужна в апреле-мае 2020 года, так как у «Спектра-РГ» будет такая орбита, что он будет вне зоны радиовидимости других антенн (64-метровой в Медвежьих Озерах и 70-метровой в Уссурийске)», – пояснила Лихачева.

По ее словам, для «Миллиметрона», возможно, также задействуют аналогичный телескоп РТ-70 в Уссурийске. «Мы сейчас ведем различные переговоры, не буду предварять, с другими государствами о создании станции слежения в области экватора. Это для нас очень важно», – подчеркнула заместитель директора Физического института РАН.

Ранее глава Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев рассказал, что в проекте «Миллиметрон» принимают участие Италия, Франция, Нидерланды и Китай.

Напомним, 13 июля у России появился новый орбитальный телескоп – астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе.

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