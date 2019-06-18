США остановили изготовление приборов для российской космической обсерватории

НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») из-за сокращения финансирования, сообщил глава Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.

«Очень плохо с финансированием. И сейчас все время обсуждается возможное сокращение финансирования... Деньги, которые выделяются на научные проекты, все время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда», – сказал он, отвечая на вопрос РИА «Новости» про финансирование проекта «Миллиметрон».

Между тем ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Роскосмоса за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств.

Кардашев добавил, что сложившаяся ситуация «очень больно воздействует на наших зарубежных коллег, которые хотят участвовать». «США начали делать приборы (матричные приемники) для «Миллиметрона»... А потом сказали, что руководство НАСА нам дало указание приостановить изготовление приборов: что же мы будем тратить свои деньги, если неизвестно, когда будет запускаться», – добавил Кардашев.

По его словам, в проекте «Миллиметрон» также участвуют Италия, Франция, Нидерланды и Китай как бортовыми приборами для «Спектра-М», так и наземными телескопами. «(Они) фактически приостановили (свое участие). Итальянцы делали прибор. Он даже испытания проходил на аэростате», – сказал ученый.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту – в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты.

В 2013 году планировалось, что запуск «Миллиметрона» состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, в связи с секвестром, старт «Миллиметрона» был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа «Спектр-М» состоится после 2030 года.

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