США остановили изготовление приборов для российской космической обсерватории

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Как Европа предала Украину

Украинский посол Мельник берет пример с посла США – учит немцев, как им вести политикуФото: mfa.gov.ua
Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского в ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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            США остановили изготовление приборов для российской космической обсерватории

            18 июня 2019, 15:18

            Текст: Алина Назарова

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            НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») из-за сокращения финансирования, сообщил глава Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.

            «Очень плохо с финансированием. И сейчас все время обсуждается возможное сокращение финансирования... Деньги, которые выделяются на научные проекты, все время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда», – сказал он, отвечая на вопрос РИА «Новости» про финансирование проекта «Миллиметрон».

            Между тем ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Роскосмоса за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств.

            Кардашев добавил, что сложившаяся ситуация «очень больно воздействует на наших зарубежных коллег, которые хотят участвовать». «США начали делать приборы (матричные приемники) для «Миллиметрона»... А потом сказали, что руководство НАСА нам дало указание приостановить изготовление приборов: что же мы будем тратить свои деньги, если неизвестно, когда будет запускаться», – добавил Кардашев.

            По его словам, в проекте «Миллиметрон» также участвуют Италия, Франция, Нидерланды и Китай как бортовыми приборами для «Спектра-М», так и наземными телескопами. «(Они) фактически приостановили (свое участие). Итальянцы делали прибор. Он даже испытания проходил на аэростате», – сказал ученый.

            Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

            Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту – в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты.

            В 2013 году планировалось, что запуск «Миллиметрона» состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, в связи с секвестром, старт «Миллиметрона» был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа «Спектр-М» состоится после 2030 года.

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