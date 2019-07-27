Москва не увидела проблемы в производстве Ираном тяжелой воды

Темпы наработки Ираном тяжелой воды сейчас не настолько высокие, чтобы это становилось острой проблемой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.

Напомним, в мае прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном. После этого Тегеран решил отказаться от ряда обязательств по ядерной программе.