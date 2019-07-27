Десятки людей из подтопленного поселка в Приамурье отказались от эвакуации

Несколько десятков жителей затопленного села Норск Селемжинского района в Приамурье отказались от эвакуации и остались жить на чердаках вместе с поросятами и домашней птицей, об этом сообщило правительство региона.

Село Норск, в котором живут около 300 человек, затопило большая часть жителей была эвакуирована, но некоторые сельчане отказались уезжать из населенного пункта, сообщается на сайте регионального правительства.

«Некоторые жители отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними там же поросята, собаки, птица. Таких людей – 89 человек. 32 из них находится на крыше школы, в здании которого также зашла вода», – говорится в сообщении.

Вместе с гражданами находятся спасатели аэромобильной группы ГУ МЧС под руководством первого заместителя начальника управления Игоря Смирнова, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России.

На встречу к сельчанам отправился губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава региона убеждал граждан переехать в пункт временного размещения (ПВР), где созданы комфортные условия для проживания.

Спасатели на плавсредствах проводят объезд поселка, они доставляют людям продукты питания, питьевую воду. В школе готовят на всех горячую пищу.

«Ежедневно нужны поставки 750 литров воды, 145 булок хлеба. Нужно восстановить сотовую связь. Пока она только одного оператора, плохая. Ее ловим, поднявшись на крышу. У нас проблемы с доставкой топлива. Надо будет организовать ее перевозку по железной дороге», – рассказал глава Селемжинского района Мухамед Беков.

Ранее сообщалось, что в Приамурье из-за паводка оказались подтоплены 103 воздушных линии электропередач.