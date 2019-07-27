Неканоническая церковь Украины объявила о создании викариата для румын

Неканоническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) решила создать румынский викариат, который сможет выбирать язык для проведения служб, об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

«В православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) смогут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции», – сообщили в ПЦУ, передает РИА «Новости».

Также там отметили, что глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет не пришел на синод, где принималось решение о викариате.

«В заседании приняли участие все члены синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)», – сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Ранее в ПЦУ заявили о намерении провести свой крестовый ход на празднование Крещения Руси, который пройдет 28 июля.