Поножовщину устроили в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка, в которой участвовали от пяти до семи человек, два человека пострадали, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, хулиганы напали на двух человек на улице Малые Каменщики. Пострадавшие получили ножевые ранения, им потребовалась помощь медиков.