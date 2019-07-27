Наблюдатель: Протестная акция в Москве провалилась

«На мой взгляд, акция достаточно вялая. Людей явно пришло не так много, как планировали те, кто призывал к протесту», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он лично наблюдает за ходом несанкционированной акции в центре Москвы. Ему удалось уличить в провокации пожилую женщину, которая дала перед телекамерами интервью, размазав кровь из пальца по лицу.

Член Общественной Палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев, который в субботу находится в центре Москвы в качестве наблюдателя, пришел к выводу, что протестная акция с требованием зарегистрировать всех оппозиционеров на предстоящих выборах в Мосгордуму, полностью провалилась и не отвечала заявленному месседжу.

«Я нахожусь на Тверской улице как общественный наблюдатель и своими глазами вижу, что сейчас происходит. На мой взгляд, акция достаточно вялая. Людей явно пришло не так много, как планировали те, кто призывал к протесту», – сказал Григорьев.

По его оценке, протестующие «пытаются гальванизировать себя какими-то речевками, но все это происходит без эмоций». «Количество людей все-таки очень небольшое. Тем не мене я вижу, что здесь явно происходят провокации. Я обнаружил пожилую женщину, которая с размазанным по лицу кровью давала интервью перед камерами на фоне здания мэрии», – отметил собеседник.

По его словам, женщина рассказывала о том, что ее якобы избили трое милиционеров, когда она попыталась перейти Тверскую по подземному переходу, чтобы попасть в дом номер шесть к своей сестре. При этом полицейские не стали ее задерживать, а отпустили.

«То, что ее избили трое сотрудников полиции, само по себе звучит фантастически. А то, что ее отпустили, звучит еще более фантастически. Но у нее на пальце обнаружилась ранка с кровью. Видимо, эту кровь она сама размазала себе по лицу. Более того, она находилась поблизости с домом номер шесть и никакой необходимости переходить дорогу, чтобы попасть к сестре, у нее не было. Очевидно, что она провокатор, который путался в своих высказываниях», – считает Григорьев.

Он отметил также, что ряд митингующих ведет себя очень агрессивно: ругаются матом и набрасываются на тех людей, которые не присоединяются к акции. «Я бы отметил, что сотрудники полиции ведут себя чересчур мягко. Они через мегафоны объявляют о том, что акция незаконна и протестующие мешают проходу граждан. И только потом оттесняют их, чтобы другие люди могли пройти. Я лично видел, как некоторые митингующие залезали на кадки с деревьями. После этого полицейские в течение 10-15 минут уговаривали их спуститься и только после этого так или иначе удаляли их оттуда», – подытожил Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу к середине дня за нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице, значительное число задержанных не являются жителями Москвы.

Всего на акцию, по оценке МВД, собрались более 3,5 тысячи человек, 700 из которых оказались журналистами и блогерами, заранее проинформировавшие о своем участии в освещении митинга.

Ранее сообщалось, что в следивших за порядком сотрудников полиции кто-то кинул куски асфальта. Кроме того, распылялся газ.

Власти заранее предупреждали нарушителей общественного порядка об ответственности. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал обеспечить порядок в соответствии с законом, потому что провокации представляют угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.