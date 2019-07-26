Турпоток из России в Турцию идет на рекорд

Россияне могут установить новый рекорд по количеству туристических поездок в Турцию в 2019 году, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Турция в этом году может принять более 6 млн туристов из России, что станет абсолютным рекордом по числу поездок россиян в республику, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году Турцию посетили 5,7 млн российских туристов, что на 21% больше, чем годом ранее.

«Но потенциал не исчерпан. Уже в первом квартале 2019-го рост составил 36 процентов. Мы ожидаем, что в этом году общее число поездок превысит 6 миллионов, что также станет новым рекордом», – сказал он.

Также министр отметил, что с этого года в Турции можно расплачиваться картами «Мир». Снять лиры с их помощью можно более чем в 6,5 тыс. банкоматах, а расплатиться – в 400 тыс. торговых точках и более 10 тыс. интернет-магазинах.

В сообщении приводятся данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым этим летом турецкие курорты стали наиболее популярным направлением для отдыха у организованных туристов из России.

Ранее россиян предупредили о вероятном росте цен на отдых в Турции, при этом в случае раннего бронирования отдыхающим предоставят значительные скидки.