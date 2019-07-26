Владелец задержанного СБУ танкера прибыл на Украину

Владелец танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаила, прибыл на Украину, сообщил представитель Российского профессионального союза моряков.

«Судовладелец уже находится на Украине – скорее всего, у него есть адвокат, скорее всего, будет судиться по поводу судна», – сказал собеседник ТАСС.

Также он пояснил, что неясно, каковы требования Украины к судовладельцу.

«Непонятно, какие предъявляются претензии – не общие, а что конкретно хотят от судна. В морском праве через суд взыскивается ущерб. Хотят взыскать ущерб? Или с чем связано задержание, что за статус вещдока? Вопросы не ясны, сложно комментировать, особенно понимая, что владелец ни при чем», – добавил представитель профсоюза.

СБУ в четверг задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.