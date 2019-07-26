Врачам Минобороны повысили зарплату по подложным документам

В отношении врачей Минобороны возбуждено уголовное дело после того, как они добились повышения зарплаты, представив фальшивые документы.

По информации Главной военной прокуратуры, 15 медработников лечебно-диагностического центра Минобороны представили подложные документы о квалификационных категориях. После этого им повысили зарплату, передает «Интерфакс».

Отмечается, что государству был причинен ущерб на сумму более 7,5 млн. рублей.

В отношении трех сотрудников проводится доследственная проверка, в против 12 медработников возбудили дела о мошенничестве в крупном размере.