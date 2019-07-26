ВЦИОМ: Уровень доверия Путину увеличился до 73%

Уровень одобрения деятельности президента России составил 65,2%, уровень доверия Владимиру Путину составил 73%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 15 по 21 июля положительно скорректировался до 65,2%. … На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов (не доверяют 23,8%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, зафиксирована положительная динамика оценки работы премьер-министра и правительства России – 38,3% и 41,8% соответственно. На прямой вопрос о доверии Дмитрию Медведеву положительно ответили 38,1% респондентов, Владимиру Жириновскому – 35,5%, Геннадию Зюганову – 35,2%, Сергею Миронову – 28,7% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 31%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 15 по 21 июля, занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (10,3%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ – 14,7%, ЛДПР – 12,6%, «Справедливой России» – 6,1%.

Опрос проведен с мая по июль 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

Весной глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты майского опроса доверия Путину. Тогда уровень одобрения деятельности президента составил 66%, о своем доверии Путину заявили 72,3% опрошенных.

В июне политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «серьезно поколебать рейтинг наших политиков со стажем невозможно. Все, что наработано за долгие годы, все остается в рейтинге и амплитуда колебаний понятна, обычно она не превышает 10%».