Глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты последнего опроса доверия Путину

Результаты последних социологических опросов доказывают безосновательность любых разговоров о снижении доверия президенту Владимиру Путину, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Мы впервые в истории опросов, 29 мая решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», – сказал Федоров «Интерфаксу», комментируя обнародованные в пятницу данные последнего опроса ВЦИОМ.

Он сообщил, что теперь этот вопрос будет задаваться регулярно.

«Эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт», – заявил Федоров.

Ранее Федоров заявил, что рейтинг Путина существенно вырос с января по май 2019 года. «Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май – мы задавали вопрос: «Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ». В январе 62% – одобряло, 29% – не одобряло, в мае 66% – одобряло, 25% – не одобряло», – сказал Федоров.

По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства. «Это именно рост, а не падение», – подчеркнул Федоров.

Комментируя результаты опроса в Кремле заявили, что рассчитывают, что эксперты в сфере статистики в ближайшее время проанализируют динамику рейтингов президента.