Песков задал социологам вопрос о рейтинге Путина

В Кремле рассчитывают, что эксперты в сфере статистики в ближайшее время проанализируют динамику рейтингов президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Много разных рейтингов по Владимиру Путину, с одной стороны, рейтинг доверия, с другой стороны, мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста», – сказал Песков, комментируя высказывание главы ВЦИОМ Валерия Федорова, который связал благосостояние россиян с падением рейтинга Путина, передает РИА «Новости».

Он предложил экспертам в сфере статистики проанализировать динамику рейтингов президента. «Вот, честно говоря, мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные, как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится. Но, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области», – добавил Песков.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что рейтинг Путина существенно вырос с января по май 2019 года. «Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май – мы задавали вопрос: «Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ». В январе 62% – одобряло, 29% – не одобряло, в мае 66% – одобряло, 25% – не одобряло», – сказал Федоров.

По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства. «Это именно рост, а не падение», – подчеркнул Федоров.