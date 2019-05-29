Рейтинг Путина вырос с начала 2019 года

За пять месяцев 2019 года рейтинг президента России Владимира Путина вырос, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он отметил, что в январе деятельность главы государства одобряли 62% респондентов, в мае этот показатель вырос до 66%. Число не одобряющих деятельность российского лидера при этом снизилось с 29 до 25%, сообщает «Лента».

«То есть мы наблюдаем рост», – заключил Федоров.

Ранее 24 мая ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия российским политикам. Путин возглавил список с 31,7% голосов респондентов, на втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), на третьем – министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).