Кличко отказался идти на допрос в Госбюро расследований

Мэр Киева заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), а дело, по которому его хотели допросить следователи, назвал «абсолютно надуманным».

«Действительно, в качестве свидетеля меня вызвали по какому-то делу... Я не буду ходить в ГБР, туда пойдет мой представитель, мой юрист, который сможет дать четкие ответы на все вопросы», – приводит «Укринформ» слова Кличко.

Кличко подчеркнул, что обращения являются мыльным пузырем и «сделаны умышленно для медиаэффекта».

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины рассмотрит вопрос об увольнении Кличко на ближайшем заседании

«Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущие решения такого характера были поддержаны», – сказал он в эфире радио «Новое время».

По словам Гройсмана, эта тема пока не обсуждалась в кабмине, «указ будет издавать президент, правительство не назначает и не увольняет».

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.

В офисе президента Украины рассчитывают, что вопрос обсудят на ближайшем заседании кабмина. Отмечается, что внесено представление об увольнении всех глав администраций, кроме Киевской.

В среду правительство получило письмо с представлением об увольнении мэра Киева.