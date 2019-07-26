Беглов провел инспекцию объектов инфраструктуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал объекты инфраструктуры Пушкинского и Московского районов.

Беглов проконтролировал реконструкцию здания гимназии № 406, которое должны были сдать к 1 сентября, однако сроки сместили до лета следующего года из-за подрядчика.

В ходе рабочего объезда Пушкинского и Московского районов врио губернатора посетил учебное заведение. Объект был включен в адресную инвестиционную программу города на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов, передают Невские новости.

Отмечается, что гимназию должны были построить не позднее декабря 2018 года, однако подрядчик нарушил условия договора. Теперь контракт придется расторгнуть, а организация попадет в реестр недобросовестных поставщиков.

Комитет по строительству намерен предложить Комитету по экономической политике уменьшить лимит финансирования по объекту на 2019 год и перенести срок завершения работ на следующий год. Первый корпус гимназии планируют ввести в эксплуатацию до 30 июня 2020 года.

По словам Беглова, «самое плохое, что подвели детишек, которые должны были первого сентября прийти в школу». Он заявил о разрыве контракта и дал два дня на отчет о работах.

Кроме того, врио губернатора проверил ход строительства школы на проспекте Космонавтов, проверив ее готовность. Учебное заведение должно начать работать в сентябре этого года, хотя изначально строительство планировалось завершить до декабря. Сдвиг сроков выполнения работ произошел из-за необходимости повторного прохождения госэкспертизы.

«Подрядная организация выполнила свои обязательства, и ко второму сентября досрочно школа будет введена», – прокомментировал врио губернатора города.

По словам Беглова, школу могут назвать в честь космонавта Сергея Крикалева, Героя Советского Союза и Героя России.

«Здесь будет небольшой музей-космонавтики. Пригласим его на открытие школы. Я думаю, что, наверное, это было бы правильно. Но это пока мысли вслух», – сказал Александр Беглов.

Врио губернатора также проинспектировал строительство нового корпуса роддома № 9 на улице Орджоникидзе. По его словам, подрядчик работает с опережением. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 90%, поэтому он заработает в декабре этого года, передает телеканал Санкт-Петербург.

Ранее Беглов заявил о начале реконструкции домов для уменьшения наледи, которая будет завершена до конца ноября 2019 года.