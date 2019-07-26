Проецирующий лазерную стену светофор создан в России

Входящий в Ростех холдинг «Швабе» создал экспериментальный образец светофора, который предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу, проецируя лазерную стену.

Образец разработали в центре промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова, который входит в структуру «Швабе», передает РИА «Новости».

По словам разработчиков, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Такой светофор должен помочь снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

«Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control (VIC) – лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной «зебры». Сигнал хорошо виден в темноте и тумане», – сообщает пресс-служба Ростеха.

Сообщается, что функционал светофора VIC может быть расширен за счет дополнительных модулей, в числе которых разработаны: устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия. В пресс-службе отметили, что так одно устройство может сочетать в себе сразу ряд элементов «умного города».

«В России ежегодно происходит более 5 тыс. наездов на пешеходов на светофорах. Созданное нашими специалистами устройство повышает комфорт и безопасность дорожного движения. Светофор отличается гибким функционалом, высокой надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции. На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем «умного города», которые создаются «Швабе» и другими холдингами Ростеха», – рассказал заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин.