На канале им. Москвы столкнулись два теплохода

Два пассажирских теплохода столкнулись на канале им. Москвы в подмосковной Яхроме, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что «на 99-м километре канала имени Москвы столкнулись теплоходы «Новокуйбышевск» и «Нижний Новгород», передает РИА «Новости».

На борту обоих судов 190 пассажиров. По предварительным данным, теплоходы получили незначительные повреждения, люди не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее яхта из Тверской области столкнулась под Ярославлем с четырехпалубным теплоходом.