Появились подробности столкновения яхты с теплоходом на Волге

Яхта из Тверской области столкнулась под Ярославлем с четырехпалубным теплоходом. В МЧС России по Ярославской области рассказали о подробностях происшествия.

В Мышкинском районе арендованная жительницей Московской области в Калязине яхта «Потудань» в ночь на 13 июля врезалась в теплоход «Алексей Толстой», который следовал из Самары в Москву, пишет «Московский комсомолец».

На борту теплохода находился 231 человек, из них 153 – пассажиры. На борту маломерного судна было девять человек.

Сообщается, что находящаяся за штурвалом яхты женщина собиралась зайти в реку Юхоть для ночевки, однако в результате резкого ухудшения погоды и тумана не заметила на судовом ходу движущийся теплоход.

После удара «Потудань» получила пробоину левого борта и затонула. Всех пассажиров яхты эвакуировали на теплоход, который встал на якорь в 140 метрах от берега, а днем того же дня вернулся в порт.

Отмечается, что допустившая столкновение женщина не была пьяна. Ей выписали штраф в размере 500 рублей за несоблюдение требований навигационных знаков. В результате происшествия пострадавших нет.

Позже затонувшую яхту подняли из воды, писал «Интерфакс».

Напомним, в августе прошлого года «золотая молодежь» на яхте врезалась в теплоход с пассажирами.