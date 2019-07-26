Мужчина в Саранске открыл стрельбу по детям

В столице Мордовии вечером 25 июля местный житель открыл стрельбу по детям. В итоге один ребенок получил травмы.

По предварительным данным, мужчина возмутился из-за того, что дети бегали по крышам гаражей. Он сделал им замечание, после которого завязался спор. В итоге мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил, сообщает ИА «Инфо-рм».

Отмечается, что пуля попала в зуб одного из мальчиков.

Однако мама пострадавшего ребенка заявила, что стрелявший никаких замечаний не делал.

В данный момент обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полицейский в Курске открыл стрельбу из-за попавшего в его машину детского мяча.