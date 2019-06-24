Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за попавшего в его машину детского мяча

В Курске полицейский произвел выстрел в воздух из-за того, что дети попали мячом по его автомобилю, проводится проверка, сообщает региональное следственное управление СК.

«23 июня 2019 года примерно в 21.00 у дома №3 по улице Ламоновской города Курска мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Представитель пресс-службы УМВД региона Лилия Каменева подтвердила, что мужчина действительно является сотрудником органов внутренних дел.

«Будет дана правовая оценка его действиям, по результатам проверки будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел», – сообщили в пресс-службе УМВД региона, передает РИА «Новости».