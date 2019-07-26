Укравшая 41 млн рублей в Москве кассирша покинула Россию

Правоохранители проверяют данные о том, что похитившая у клиента 41 млн рублей сотрудница московского пункта обмена валюты могла уехать из России, сообщил источник.

«Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе», – передает РИА «Новости» слова источника.

В полиции в начале июля рассказали, что директор одной из компаний зашел в пункт обмена валюты, чтобы обменять рубли на доллары. С ним были инкассаторы.

Кассирша заявила, что в пункте обмена не наберется необходимой суммы. Клиента она попросила подождать на улице, а сама сбежала с деньгами.

Напомним, в четверг источник рассказал о поиске кассирши, которая похитила у клиента пункта обмена валюты в Москве 41 млн рублей.