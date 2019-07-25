Кассирша сбежала с 41 млн рублей

В Москве кассирша похитила у клиента пункта обмена валюты 41 млн рублей, сообщил источник.

Женщина объявлена в федеральный розыск, передает РИА «Новости».

В полиции рассказали, что директор одной из компаний зашел в пункт обмена валюты, чтобы обменять рубли на доллары. С ним были инкассаторы.

Кассирша заявила, что в пункте обмена не наберется необходимой суммы. Клиента она попросила подождать на улице, а сама сбежала с деньгами.

Открыто уголовное дело о мошенничестве. Кассирше грозит до 10 лет тюрьмы.