ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации в Черном море

ООН в связи с захватом российского танкера Службой безопасности Украины призвала стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм», – сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

Однако позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД писала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.