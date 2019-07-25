Средняя сумма микрозайма в России резко выросла

За июнь россияне обращались к микрофинансовым организациям (МФО) с просьбой выдать в среднем 9,4 тыс. рублей, что на 25% больше показателей за прошлый год.

В исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» отмечается, что в июне 2018 года, заемщики просили выдать им в среднем 7,5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что на размер запрашиваемых сумм повлиял рост цен из-за повышения НДС с 1 января до 20% с 18% и некоторых тарифов, например, предприятий жилищно-коммунальной сферы.

«Рост НДС повлиял на инфляционные процессы в различных категориях товаров неравномерно: согласно данным Центробанка России, вклад цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции в прирост инфляции составил 24,3% с января по июнь, вклад роста цен на непродовольственные товары – также составил 24,3%», – пояснили они.

В прошлом году ситуация складывалась иным образом: 13% и 38,6%, соответственно. То есть в 2019 году граждане чаще сталкиваются «с кассовыми разрывами по причине невозможности отложить покупку подорожавших продуктов питания».

Также аналитики подчеркивают, что на рост запрашиваемых сумм повлияло снижение стоимости микрозаймов.

Напомним, ограничить ставки по потребительским кредитам предложил ЦБ, а в декабре 2018 года Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Путин сравнил микрофинансовые организации с процентщицей из романа Достоевского, он поручил разработать концепцию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг вплоть до 2030 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.