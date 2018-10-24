ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам

Центробанк выдвинул предложение, согласно которому ставки по потребительским кредитам и займам не должны превышать 1% в день.

Соответствующие поправки Банк России подготовил в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Ограничения должны вступить в силу с 1 июля 2019 года, сообщает РБК.

В частности, регулятор предлагает до 1 июля установить временное ограничение на уровне 1,5% в день. При этом ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может превышать на треть рассчитанное регулятором среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа, отмечает «Экономика сегодня».

Внастоящее время закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предполагает ограничения для МФО на проценты и штрафы. Речь идет о ситуации, когда их общая сумма в три раза превышает сумму займа.