В Москве решили запускать салюты в честь освобождения Европы от фашистов

В Москве на Поклонной горе в 2020 году прогремят праздничные салюты в честь освобождения европейских столиц от фашистских захватчиков, сообщили в столичной мэрии.

«В этом и следующем году европейские города отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого Минобороны России организовывает 17 праздничных салютов на Поклонной горе. Все запуски проводятся в 22.00», – сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По сообщению мэрии, 17 января салют прогремит в честь освобождения Варшавы. В феврале салютом отметят освобожддение Будапешта, а в апреле – Братиславы и Вены.

Затем 2 мая прогремит салют в честь взятия Берлина и 9 мая в честь освобождения Праги.

Ранее Минобороны объявило о планах отметить годовщины освобождения ряда городов праздничными салютами в связи с приближением 75-летия Победы. Салют в память освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков должен пройти 22 сентября.

Напомним, 10 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил протест против планов России устроить салют 22 сентября.