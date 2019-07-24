Задержан еще один фигурант дела о хищении при строительстве Эрмитажа

Правоохранительные органы задержали еще одного предполагаемого фигуранта по делу о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Им оказался генеральный директор компании «Мехстройтранс» Валерий Рогов.

«Задержан Валерий Рогов в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа», – сказал источник, близкий к следствию ТАСС.

Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения 25 июля.

Ранее в июле был заключен под стражу на два месяца другой фигурант этого дела – бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор.

Напомним, в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа» был арестован бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Сообщалось, что он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России. В январе 2019 годе ему ужесточили приговор.