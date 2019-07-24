Минспорта дало прогноз на выступление России на ОИ-2020

Российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Японии смогут побороться за медали в большинстве видов спорта, заявил министр спорта Павел Колобков.

«Мы готовимся к Олимпиаде в Токио, команда будет конкурентоспособной. Видим, что в большинстве видов мы будем бороться за медали, будем конкурентоспособными в 20 видах. Понимаем пул спортсменов, которые будут бороться за медали. Уверен, болельщиков сможем порадовать хорошими результатами», – передает ТАСС слова Колобкова.

Отметим, что до начала Олимпиады остался ровно год, она пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.



Британская газета The Sunday Times ранее заявила, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио – такова позиция Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос о недопуске России на Олимпиаду в Японии не писавшему об этом британскому изданию.

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