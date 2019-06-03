Кремль: Не британским СМИ определять состав участников Олимпиады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос о недопуске России на Олимпиаду в Японии не писавшему об этом британскому изданию.

«Нам об этом ничего неизвестно», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможном недопуске России на Олимпиаду, передает РИА «Новости».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не издание, написавшее об этом, определяет состав участников Олимпиады.

Ранее газета The Sunday Times заявила, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио – такова позиция Международного олимпийского комитета (МОК).