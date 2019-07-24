Банки захотели получить право приостанавливать решения ЦБ

Ассоциация банков России хочет дать банкам право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния, заявил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков.

Козлачков указал, что ассоциация обратится с соответствующим предложением в Банк России в сентябре, передает РИА «Новости».

Козлачков пояснил, что банки предлагают «мотивированное суждение ЦБ погрузить в административный процесс, который бы предоставлял возможность обжалования и приостановления решения на базе мотивированного суждения».

По его словам, «когда проверка из ЦБ приходит в банк и на базе мотивированного суждения выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие». Ассоциация считает, что «у банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов», для чего «необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия».

«Мы предлагаем приостанавливать до решения суда», – сказал Козлачков, добавив, что ассоциация планирует обсудить данную концепцию с ЦБ в начале сентября.

Отмечается, что в данный момент кредитные организации могут писать свои замечания на решения Банка России, однако процессуальной силы они не имеют, и регулятор не обязан рассматривать их. Потому как только ЦБ выносит мотивированное суждение, то незамедлительно применяются меры воздействия по отношению к банку, например, в форме предписания.

Козлачков отметил, что многие банки не решаются обжаловать такие решения. «Пока они подадут в суд, пока будет назначено рассмотрение дела, будет иметь место невыполнение предписания, за чем может последовать следующее предписание, снижение рейтингов и в некоторых случаях - отзыв лицензии», – пояснил он.

Ассоциация предлагает внутри ЦБ создать специальный орган, куда банки смогут подать апелляцию на решение на базе мотивированного суждения. При этом комиссия, которая будет рассматривать апелляцию банка, должна состоять из новых специалистов, а не тех, которые проверяли кредитную организацию и вынесли решение.

Если же апелляция не принесла результата, то у банка остается вариант обратиться в суд. При этом решение на базе мотивированного суждения не вступает в силу до окончания суда.

Болезненным моментом, который потребует широкого обсуждения, является отзыв лицензии, указал вице-президент Ассоциации «Россия».

«Но если в качестве основания для отзыва лицензии было положено мотивированное суждение, то тогда следует обжаловать и мотивированное суждение», – сказал он.

Отметим, что в июле ЦБ отозвал лицензии у четырех кредитных организаций: НКО «21 Век» и НКО «Частный расчетно-кассовый центр», «Национальный банк взаимного кредита» и жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит».