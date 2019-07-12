ЦБ отозвал лицензию у трех кредитных организаций

Банк России приказом от 12 июля 2019 года аннулировал лицензию у московской кредитной организации «Национальный банк взаимного кредита».

Текст приказа опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что решение об аннулировании лицензии принято в связи с решением акционеров банка о его добровольной ликвидации.

Ранее в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургской небанковской кредитной организации (НКО) «21 Век» и московской НКО «Частный расчетно-кассовый центр».