ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России приказом от 12 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургской небанковской кредитной организации (НКО) «21 Век» и московской НКО «Частный расчетно-кассовый центр», сообщили в пресс-службе регулятора.

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что НКО «21 Век» не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

«Частный РКЦ», помимо этого, «нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», говорится в сообщении. Отмечается, что за последний год регулятор неоднократно применял меры в отношении НКО.

НКО не являются участниками системы страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля НКО «21 Век» занимала 463-е место в банковской системе России, а «Частный РКЦ» находилась на 464-м месте.

В начале июня Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».