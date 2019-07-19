ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит».

Как сообщается на сайте Банка России «Жилкредит» «оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения». Эти расходы также привели к значительному снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Основным активом «Жилкредита» было труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся банком денежные потоки не позволяли своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В банк назначена временная администрация.

Банк «Жилкредит» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 420 место в банковской системе России.