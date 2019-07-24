Касперская: База данных с информацией обо всех гражданах заинтересует злоумышленников

«Чем больше информации содержит любая база, тем сложнее ее защищать. И тем интереснее она для злоумышленников», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Так она прокомментировала правительственный законопроект о создании ресурса с полной персональной информацией о каждом россиянине.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская не исключает, что создатели огромной официальной базы данных с личными данными каждого россиянина столкнутся с трудностями, так как подобная информация может стать лакомым куском для тех, кто умеет зарабатывать на подобных данных, например, рекламный бизнес.

«Как известно, чем больше информации содержит любая база, тем сложнее ее защищать. И тем интереснее она для злоумышленников. Атакован может быть любой ресурс. Потому что вопрос взлома – это вопрос не уровня защиты, а вопрос количества ресурсов, которыми обладает атакующая сторона и которые она готова потратить на взлом», – предостерегает Касперская.

Она подчеркнула, что «атака обычно на порядок дешевле защиты». «Поэтому защита информационных ресурсов с любой персональной информацией должна быть особенно серьезной. Однако подчеркну, что предметное обсуждение уровня, способов, систем и инструментов защиты информационных ресурсов с персональной информацией возможно только в случае, если эксперт по информационной безопасности детально понимает, как такие ресурсы организованы», – указала Касперская.

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Во вторник правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационного ресурса с полной персональной информацией о каждом россиянине (Ф.И.О, дата рождения, ИНН, СНИЛС, пол, семейное положение, родственные связи). Все эти данные предоставят МВД, Минобороны, Министерство науки и высшего образования, налоговая служба, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.

Информация будет предоставляться государственным органам, в частности, избиркомам и многофункциональным центрам. В правительстве считают, что создание такой базы обеспечит «переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов».