Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной по газу

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в своем письме главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву заявила, что долги «Укртрансгаза» за газ для технических нужд «вызывают беспокойство», угрожают стабильности компании, а также ставят под сомнение надежность поставок.

После срыва аукциона «Укртрансгаза» в июне из-за того, что ни один поставщик не вышел на тендер в связи с нехваткой средств на расчеты по уже заключенным договорам (при долге в 4,1 млрд рублей), европейские трейдеры выразили озабоченность сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что технический газ после этого предоставил «Нафтогаз», доверие участников рынка не восстановилось, говорится в письме.

Сложившаяся ситуация названа в письме деликатной и вызывающей беспокойство, передает РИА «Новости».

Сообщается, что следствием такого положения станет снижение уверенности в украинском газовом рынке. В том числе речь идет о нахождении газа в хранилищах Украины для последующей поставки. Это приведет к уменьшению желания международных партнеров инвестировать в энергетический сектор Украины.

Также в письме отмечается, что продолжение несанкционированного отбора газа может повлечь за собой дальнейшую нестабильность украинской ГТС и перебои в транспортировке газа через украинскую территорию.

В документе подчеркивается, что ненадежность «Укртрансгаза» может ослабить позицию страны в грядущих переговорах по транзиту газа в формате Евросоюз – Россия – Украина.

EFET призвал Коболева максимально быстро вмешаться в ситуацию «при поддержке компетентных органов» и оплатить просроченные счета.

«Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020», – подвели итоги европейские трейдеры.

Ранее сообщалось о том, что Европа может оставить Украину без российского газа. Предполагается, что второй раунд трехсторонних переговоров в формате Евросоюз – Россия – Украина может состояться во второй половине сентября, однако отмечается, что если украинская сторона будет затягивать подписание нового контракта, то необходимость в ее газотранспортных услугах будет становиться все ниже.