Похмелкин: Сужение парковочных мест приведет к росту числа ДТП

Пока еще не поздно, нужно отказаться от идеи уменьшить размер парковочных мест в стране, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Ранее руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский предложил пересмотреть размер парковочных мест для легковых автомобилей, сократив его на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину. По его мнению, это мотивирует горожан использовать малолитражные автомобили и поспособствует увеличению числа парковочных мест.

«Сужение парковочных мест приведет к росту числа ДТП, машины будут сталкиваться и повреждаться в процессе парковки. А парковочных мест больше не станет, люди будут парковаться так, как им удобно: занимать по полтора места, потому что машина иначе не влезет», – считает Похмелкин.

Он добавил, что наиболее подходящий для российских дорог тип машины – это кроссовер, которому будет мало места на уменьшенных парковках.

«Даже самый маленький кроссовер все равно достаточно крупная машина. Для нее нужен достаточный простор на парковке», – пояснил Похмелкин.

Стимулировать население покупать малолитражки нужно не путем уменьшения парковочных мест, а другими способами, уверен эксперт. Прежде всего с помощью налогов. В Германии, к примеру, величина транспортного налога зависит от массы автомобиля. «Естественно, экономные немцы предпочитают ездить на маленьких машинах. У нас ничего подобного нет», – пояснил Похмелкин.