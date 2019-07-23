Предложено сузить места для парковки автомобилей

В России собираются пересмотреть стандартный размер парковочных мест для легковых автомобилей, сократив его на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину, сообщил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Предложенные нормы зафиксированы в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», проходящем общественное обсуждение, пишут «Известия».

Сейчас габариты парковочных мест для легкового авто составляют 5,3 на 2,5 метра, а по новому стандарту размеры машино-места будут зависеть от угла, под которым к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги, то допускается снизить минимальную ширину до двух метров, а длина составит пять с половиной метров. Если парковка размечена под углом, то минимальная длина уменьшится до пяти метров, ширина останется прежней.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», – пояснил Александр Шумский.

По мнению авторов изменений, они помогут стимулировать горожан использовать малолитражные автомобили.

Также предложено использовать разную краску при нанесении разметки на парковках. Белой краской будет обозначена бесплатная парковка, синей – платная.

Напомнним, в декабре 2018 года время парковки в центре Москвы сократилось в разы из-за новых тарифов.

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