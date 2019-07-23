Умер актер из «бондианы»

Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, умер в США на 93-м году жизни.

Как пишет издание Variety, о кончине актера 18 июля сообщила его семья. Причины смерти не называются, передает РИА «Новости».

Дэвид Хедисон родился 20 мая 1927 года в Провиденсе в семье эмигрантов-армян. Известность ему принесли роли в таких фильмах и телесериалах, как «Муха», «Затерянный мир», «Лицо без маски», «Она написала убийство».

Кроме того, актер сыграл роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в кинофильмах бондианы «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».

Напомним, ранее в июле президент США Дональд Трамп заявил, что стал свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера. Тот уже опроверг эту информацию.