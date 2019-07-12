В США опубликовали заявление Трампа о смерти Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп заявил, что стал свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера. Тот уже опроверг эту информацию.

Журналист Хантер Уокер сообщил в Twitter, что Дональд Трамп заявил о смерти Шварценеггера во время саммита в Белом доме.

«Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там», – привел цитату главы государства Уокер, уточнив, что на самом деле актер жив.

Позже на твит отреагировал сам Шварценеггер. «Я все еще здесь», –написал он в комментариях.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил узнать гражданство каждого жителя США.