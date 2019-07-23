СК возбудил дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту преступных действий украинских силовиков, совершаемых в Донбассе, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении на сайте СК, в период с 10 по 20 июля военнослужащие и нацгвардейцы Украины провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в Донецке, Горловке, Докучаевске, Первомайске, а также поселках Гольмовский и Золотое-5. В результате этих преступлений скончались три женщины, еще 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Большой урон причинен инфраструктуре.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городе Первомайске, один из жилых домов которого подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе.

«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», – сообщили в СК.

Напомним, 11 июля Следственный комитет России возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.

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