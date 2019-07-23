Счетная палата предупредила о возможных перебоях в авиасообщении над Москвой

Счетная палата по результатам проверки в аэропорту Домодедово зафиксировала срыв сроков и порядка реконструкции объектов воздушной гавани, что может привести к перебоям в работе всего Московского авиаузла.

Согласно плану реконструкции, Росавиация и аэропорт «Домодедово» должны были реконструировать взлетно-посадочную полосы №1 и вторую летную зону аэропорта, а также построить новую взлетно-посадочную полосу №2 на замену старой. Однако работы были выполнены ненадлежащим образом, а сроки сорваны. При этом новая ВПП-2 не была введена в эксплуатацию, в то время как старая была выведена и частично разобрана, передает РИА «Новости».

«Бюджетные ассигнования в размере 1 802,2 миллиона рублей израсходованы без достижения ожидаемого результата», – сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет Счетной палаты. Из документа также следует, что объем незавершенного строительства все еще составлял 1,8 млрд рублей.

В результате, согласно отчету, из-за срыва сроков реконструкции вместо увеличения пропускной способности «Домодедово» до 90 самолетов в час, она напротив снизилась с 84 самолетов в час в 2013 году до 80 в 2018 году. При этом пассажиропоток аэропорта упал с 30,8 млн пассажиров в 2013 году до 29,4 млн пассажиров в 2018 году.

Также в ведомстве предупредили, что «учитывая ограниченную работоспособность существующей ВПП-2 в случае закрытия ВПП-1 на регламентное обслуживание или чрезвычайной ситуации существуют риски перебоев в работе как аэродрома Домодедово, так и Московского авиационного узла в целом».